تعليم الشرقية تطلق مسيرة للحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعنوان صوتك أمانة

أطلقت مديرية

والتعليم بمحافظة الشرقية برئاسة 'رمضان عبد الحميد حسن وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مسيرة بعنوان صوتك امانة لحث المعلمين والعاملين بقطاع التعليم وأولياء

علي المشاركة فى جولة

في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد.

وشدد رمضان عبد الحميد على أن المديرية والإدارات التعليمية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتقديم الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .





وأكد رمضان أه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.





ومن جانبه فقد أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية للخروح بها في صورة حضارية مشرفه تليق بمحافظة الشرقية ، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل .





وناشد المحافظ المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع واختيار من يريدون ، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب وحرصه على المشاركة في بناء وتنمية وطنه.





كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية والمناطق المحيطة بها ،وتطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلهم من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري والتأكيد علي المواطنين بإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.





كما وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر إنتخابي من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، لإتمام العرس الديمقراطي في ابهي صوره .





أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان مناشدًا المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.





جدير بالذكر ان عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظة الشرقية ٤ ملايين و٤٢٧ ألف و٣٧٥ ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام ١٥٩٧ لجنه انتخابية فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .