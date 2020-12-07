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محافظات

توافد أهالي المنصورة على عزاء والد عمرو زكى .. شاهد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:51 م
عزاء والد اللاعب
عزاء والد اللاعب عمرو زكى
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همت الحسينى
حرص أهالى مدينة المنصورة على التوافد على سرادق عزاء والد اللاعب عمر زكى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، وذلك بمسقط رأسه بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

واستقبل اللاعب المعزين فى والده وسط حالة من الحزن هو وشقيقه وأفراد أسرته .

وكان  عدد كبير من أهالي مدينة المنصورة،  قد شيعوا جثمان والد نجم المنتخب الوطني السابق عمرو زكي، إلى مقابر العائلة، بعد صلاة الظهر، وسط غياب من عدد من اللاعبين ونجوم الكرة.

وتقدم الجنازة عمرو زكي وشقيقه وعدد من أفراد العائلة، على أن يقام العزاء في شارع الجلاء حيث منزل العائلة.

وتوفي والد اللاعب عمرو زكي، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة منذ فترة وتم نقله الى المستشفى، وشيع جثمانه إلى مقابر العائلة.

يذكر أن بداية " زكى " بلعبه لنادي المنصورة ثم انتقل لنادي إنبي في موسم 2003 مقابل مبلغ كبير تخطى المليون ونصف جنيه مصري، للاعب لم يتعد سن العشرين عاما، وتألق مع إنبي وقاده للفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005. ثم رحل بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم الى نادى لوكوموتيف موسكو الروسي . ثم عاد بسبب الطقس الغير مناسب له والذي لم يتكيف معه. ليتعاقد مع نادي الزمالك.

اتفق عمرو مع الزمالك على الاحتراف في نادى ويجان أتلتيك على سبيل الاعارة لمدة عام مقابل مليون ونصف يوروونصف مليون اخر اذا احرز عشرة اهداف ذلك . و يعد عمرو زكى من أغلى لاعبي كرة القدم في مصر وافريقيا. تألق عمرو زكي في نادي ويجان وأحرز عشرة أهداف في مباريات الدوري الإنجليزي يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ومنذ بداياته مع فريقه ويجان استطاع أن يصبح الفتى الأول لدى الجماهير واختاروه كأحسن لاعب في الكثير .

أشاد بمستواه روي كين المدير الفني لفريق سندرلاند، وأثنى عليه النجم الإنجليزي دايفيد بيكهام وتوقع له أن ينتقل لأحد أندية إنجلترا الكبيرة إلا أنه بعد إحرازة الأهداف العشرة صام عن التهديف حتى نهاية الموسم، مما دفع نادي ويجان للتخلي عنه وعدم التجديد معه بالقيمة التي طلبتها إدارة نادي الزمالك.

عاد عمرو زكي إلى نادي الزمالك المصري بعد انتهاء عقد الاعارة وشارك مع الزمالك في مبارايات الدوري العام المصري موسم 2009-2010 إلا أنه لم يحرز أي أهداف في الدوري مع الزمالك. في 17 يناير 2010 أعلن نادي الزمالك إتمام صفقة إعارة اللاعب إلى نادي هال سيتي الإنجليزي لمدة 6 اشهر واصيب العام الماضى فى حادث خطير كان سيودى بحياته وكتب له النجاه وهو لا يلعب لاى نادى منذ فترة وابتعد عن لعب كرة القدم حتى الان.
توافد أهالي المنصورة على عزاء والد عمرو زكى .. شاهد
توافد أهالي المنصورة على عزاء والد عمرو زكى .. شاهد
توافد أهالي المنصورة على عزاء والد عمرو زكى .. شاهد
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