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رياضة

معتز البطاوي يكشف أسس اختيار لاعبي سيراميكا كليوباترا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن الصفقات الجديدة تحدث عنها كل الوسط الرياضي.

وأضاف: لدينا أسس لاختيار اللاعبين أهمها الشخصية داخل وخارج الملعب واللعب بروح النادي لتحقيق الفوز وعمل إنجاز يليق باسم مؤسسة سيراميكا كليوباترا الكبيرة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر نادي سيراميكا كليوباترا، المنعقد في أحد فنادق القاهرة لتقديم الصفقات الجديدة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام.

وحضر، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبين، المؤتمر الصحفي، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.

كما شهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: 


الأسبوع الأول 

الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 

الأسبوع الثالث 

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع 

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 

الأسبوع الخامس 

سموحة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس 

سيراميكا كليوباترا - الأهلي 

الأسبوع السابع 

إنبي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثامن 

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

الأسبوع التاسع 

المصري - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع العاشر

سيراميكا كليوباترا - الجونة 

الأسبوع الحادي عشر 

أسوان - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني عشر 

سيراميكا كليوباترا - المقاصة 

الأسبوع الثالث عشر

غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع عشر

سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 

الأسبوع الخامس عشر 

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس عشر

سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة 

الأسبوع السابع عشر
الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

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