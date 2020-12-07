ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح برومو مسلسل جمال الحريم .. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:02 م
مسلسل جمال حريم
مسلسل جمال حريم
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرحت شركة سينرجي برومو مسلسل "جمال الحريم"، المقرر عرضه قريبا عبر شاشات التليفزيون.

يدور العمل فى إطار من التشويق والإثارة، وظهر العديد من الأشياء المرعبة التي توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت الممثلة اللبنانية نور في دور مميز وأيضا الفنان خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا في صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلباب ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.

مسلسل جمال الحريم من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. دينا فؤاد تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

دينا فؤاد عن تكريمها من الرئيس السيسي: "شرف كبير ووسام على صدري"

فيديو.. البرومو الأول لـ مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

انتقام ومشاعر وغموض.. طرح برومو «خيط حرير» لـ مى عز الدين ويحبس الأنفاس.. فيديو

دينا فؤاد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

دينا فؤاد تواصل تصوير جمال الحريم

ترشيحاتنا

يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي

بدون مكياج.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

مرتضى منصور ينتظر حكم القضاء.. ومجلس إدارة الزمالك المؤقت يستمر لمدة عام

الحسد سر إخفاء ميساء مغربي صور زوجها عن رواد السوشيال ميديا .. تفاصيل

من عبد الله السعيد إلى أحمد الشيخ .. بيراميدز يحتضن لاعبي الأهلي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة