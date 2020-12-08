مسنة كفيفة على كرسي متحرك في انتخابات الإعادة بطور سيناء: عاوزة البلد تبقى إيجابية

أصرت السيدة آمنة محمد عبد الواحد ناخبة مسنة وضريرة بدائرة طور سيناء للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة لمجلس النواب، بلجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية.





وقام رجال الشرطة المصرية بمساعدتها ونقلها بكرسي متحرك للإدلاء بصوتها.





وقالت السيدة آمنة عبد الواحد انها تعيش في جنوب سيناء وجاءت من أجل البلد عليها بأن تكون إيجابية وتشارك بصوتها وطالبت الجميع بالنزول والمشاركة الإيجابية.

من ناحية اخري شهدت لجان الانتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بدائرة طور سيناء ومدن خليج السويس اقبال من السيدات في مدينة طور سيناء وتوافد كبير من ابناء القبائل بمدينة راس سدر .





وتجري الاعادة بين المرشح غريب حسان عضو مجلس الشعب لمدة ثلاث دورات برلمانيه وبين المرشح حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والمرشحان ينتميان لقبيلة المزينة المنتشرة في كل مدن ووديان جنوب سيناء .





ورصدت كاميرا "صدى البلد" تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتواجد أمني في محيط اللجان وقد تم غلق الشوارع المؤدية للجان الانتخابات، لتنظيم عملية الدخول .





وقالت دعاء حمدي ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة إن هناك مشاركة كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الإرادة في جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بدائرة طور سيناء مشيرا الي ان ذوي القدرات الخاصة والمعاقين يعولون علي المجلس الجديد استكمال القوانين التي تخدمهم وطالبت حمدي جميع ذوي الإعاقة بالنزول والمشاركة في انتخابات البرلمان في جولة الإعادة.





وقد توافد ابناء القبائل في مدينة راس سدر للنزول والمشاركة في جولة الإعادة بعد الحشد الذي قام به حزب "مستقبل وطن" ونواب الحزب لصالح مرشح الحزب حميد سليمان أبو بريك.





وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبكل حيادية ونزاهة وشفافية .





وشدد فودة علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتباعد بين الناخبين.





ومن ناحية اخري يحاول انصار المرشحين في جولة الاعادة حشد اكبر عدد من الناخبين في اليوم الثاني الانتخابات، وذلك من خلال نقل الناخبين للجان او الحشد علي مواقع التواصل الاجتماعي .





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