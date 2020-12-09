رئيس جامعة حلوان: اتمام التحول الرقمي للمنظومة الإدارية خلال 24 شهرًا

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، خلال ندوة بعنوان "لا للفساد" للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي تمت إقامتها بمجمع الفنون والثقافة بحرم الجامعة، أن جامعة حلوان تعمل الآن على التحول الرقمي للنظام الإداري بأكمله قائلا إن جامعة حلوان ستتحول منظومتها الإدارية بالكامل للنظام الرقمي في خلال عامين.





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وأشار إلى أن اهتمام الجامعة بمكافحة الفساد، حيث نظمت العديد من الدورات لمكافحة الفساد والسلوكيات غير المقبولة.





وحضر الندوة كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة بشؤن خدم المجتمع وتنمية البيئة وممثلى هيئة الرقاية الإدارية اللواء صلاح نبيل مدير قطاع التعليم بهيئة الرقابة الإدارية، العميد محمود عبد القادر، العقيد محمد أبو الدهب.





وقد افتتح الدكتور ماجد نجم منذ قليل معرضا فنيا تحت عنوان لا للفساد بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وضم المعرض بعض اللوحات الفنية التى تدعو لمكافحة الفساد والسلوكيات الغير مقبولة والتعصب .









وأقيم المعرض على هامش اليوم العالمى لمكافحة الفساد بجامعة حلوام ،كما افتتح الدكتور ماجد نجم معرضا فنيا مليئ بلوحات تدعو لمكافحة الفساد والتعصب والسلوكيات غير المقبولة.





جدير بالذكر انه حصل الباحث مصطفى عادل المدرس المساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة حلوان على جائزة نائب رئيس جامعة تسمانيا للابتكار عن عام ٢٠٢٠، حيث تم منح الفريق البحثي المشارك به مصطفى هذه الجائزة لمساهمته البارزة في تحقيق رسالة الجامعة من خلال تطبيق الابتكار لدفع التغيير وتبسيط الأنشطة والتركيز على ما يفيد المجتمع.





هذا واعتمد الترشيح على نجاح المجموعة البحثية، في إنتاج 7 براءات اختراع، وأكثر من 50 ورقة علمية، ومنتج واحد للتسويق (حتى الآن) والعديد من المنتجات الأخرى في الانتظار.