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أخبار البلد

وزير الري: أولويه لقرى "حياة كريمة" فى مشروع تأهيل الترع

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى  مسستشار الوزير لإدارة المياه وذلك فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، موضحًا أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلًا، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة ، مشيرًا للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.
وزير الري: أولويه لقرى "حياة كريمة" فى مشروع تأهيل الترع
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