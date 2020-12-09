وزير الري: أولويه لقرى "حياة كريمة" فى مشروع تأهيل الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه وذلك فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.





وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، موضحًا أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.





كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلًا، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.



