ميناء الإسكندرية: تداول 117481 طنا و1848 حاوية و11835 شاحنة عامة خلال 24 ساعة

أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 18 سفينة ، وغادرت 15 سفينة.





وأضاف شاهين أن عدد السفن العاملة بالأرصفة بلغ 32 سفينة، وتم دخول وخروج 11835 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.









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كما خرج من الميناء 2 قطار بإجمالي 46 عربة محملة بـ 3100 طن قمح ومتجهين إلي المطاحن بالقاهرة.









ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 86761 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 30720 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 772 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1076 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 117481 طنا.









ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.