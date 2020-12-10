المشاط: الرئيس يهدف لنقل الخبرات العالمية المختلفة إلى مصر

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي، معقبة: "الرئيس يهدف دائمًا إلى نقل الخبرات العالمية المختلفة إلى داخل مصر".





وأضافت "المشاط" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، خلال عام 2019 كان هناك اتفاق بين الرئيس السيسي وماكرون من أجل إتاحة تمويلات تنموية، مؤكدة أن التمويلات التنموية تكون أقل من حيث التكلفة وفترة سدادها أطول، وأيضا تكون أقل عبئًا على الدولة المصرية.





وأكملت: هناك تعامل خاص من الجانب الفرنسي لتنمية قطاع النقل، مستطردة "لدينا خط سكة حديد أبو قير وخط سكة حديد طنطا والمنصورة ودمياط" .





وتابعت مشروع التأمين الصحي الشامل من ضمن الموضوعات التي يشملها الاتفاق المصري الفرنسي، إضافةً إلى وجود تعاون في مجال التعليم العالي ومشروع آخر متعلق بدعم سياسات قطاع الطاقة.





وفيما يخص الخطط الموقعة، شددت على أن أي اتفاقية تقوم بها مصر يتم بوجود مشاركة كبيرة من الجهات المعنية المصرية، مختتمة "أحب أطمن المواطنين بهذا الشأن".