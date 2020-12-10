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رياضة

خالد صبحي يتعافى من إصابة الضامة ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:28 ص
خالد صبحي لاعب الفريق
خالد صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا
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عبدالله هشام

انتظم خالد صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.


وكان خالد صبحي، المُنضم حديثًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، قادمًا من نادي الجونة، تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في لقاء وادي دجلة الودي الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي.


وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، إن اللاعب خاض برنامجًا تأهيليًا بإشراف الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي في النادي، وشارك في التدريب الأخير بشكل طبيعي.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.


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