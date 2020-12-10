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أخبار العالم

تيد كروز: التحالف الأمريكي الإماراتي ضروري لاستقرار الشرق الأوسط

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، الخميس، إن التحالف الأمريكي الإماراتي مهم للحفاظ على المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة وتعزيز السلام في المنطقة.

وجاءت تصريحات السيناتور كروز عقب إحباط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنع بيع أسلحة للإمارات، من بينها طائرات إف-35 المقاتلة وطائرات من دون طيار.

وأضاف كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن التحالف بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأشار كروز في بيان إلى أن تصويته لصالح تمرير صفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات يتفق مع حرصه ودعمه لمصالح الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وذكر كروز أن الصفقة تعزز الاقتصاد الصناعي في الولايات المتحدة وترسل رسالة للعالم مفادها أن واشنطن تقف بلا تردد إلى جانب حلفائها وأصدقائها.

وأحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 المقاتلة، وطائرات مسيرة من طراز "ريبر"، للإمارات العربية المتحدة.

ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتّجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

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