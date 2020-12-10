نهال عنبر تحتفل بعيد ميلاد حفيدها

احتفلت الفنانة نهال عنبر بعيد ميلاد حفيدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نهال عنبر، صورة لحفيدها، معلقة عليها "كل سنه وانت طيب يا روح قلبي وحياتي وعمري وأول فرحه لحسام ونانسي وليه ربنا يخليك ويحميك ويجعلك حياة سعيدة قلبي انت يا ياسين".





وشاركت نهال عنبر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد.







