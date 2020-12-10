أسبوع من التقلبات الجوية.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من التقلبات الجوية ستضرب البلاد بداية من يوم الاثنين، مشددة على ضرورة متابعة المواطنين للنشرات الجوية بشكل كبير الأيام القادمة.





وتابعت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": سيكون هناك تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة، معقبة: سنشهد تقلبات جوية واضحة خلال تلك الفترة.





وأضافت: سيكون هناك تساقط غزير للأمطار على بعض المحافظات، متابعة: سيكون لدينا أسبوع كامل من التقلبات الجوية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأن يكون الجو مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27