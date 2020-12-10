اليوم.. لقاح فايزر يخضع لخطوة حاسمة قبل اعتماده في الولايات المتحدة

يخضع لقاح شركتي فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا، اليومـ الخميس، لتقييم لجنة خبراء قبل اعتماده في الولايات المتحدة، وهي الخطوة الأخيرة قبل قرار الولايات المتحدة ببدء شحن ملايين الجرعات من اللقاح، والذي أظهر حماية قوية ضد فيروس كورونا.





ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الخميس، لتقرر ما إذا كان ينبغي التوصية بلقاح من شركة فايزر وشريكها الألماني بيونتك.





ويجب أن تحصل الشركة على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من المنظم الأمريكي الآمال كبيرة بعد أن وافقت بريطانيا وكندا على لقاح فايزر ضد كوفيد-19.





وفي الواقع، بدأت بريطانيا في بدء تلقيح جماعي بلقاح فايزر يوم الثلاثاء.





وجدير بالذكر أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تعمل كمحكمة علمية تفصل وتفحص في بيانات الشركة وتناقش ما إذا كان اللقاح آمن وفعال بما يكفي لاستخدامه في حالات الطوارئ.





ومن المتوقع أن تتبع إدارة الغذاء والدواء نصائح اللجنة، على الرغم من أنها غير مطالبة بذلك.





وفي علامة على أن الموافقة ستكون سريعة حيث إن الوثائق الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء قبل المراجعة الاستشارية لم ترفع أي علامات حمراء جديدة حول سلامة أو فعالية لقاح فايزر.





وحدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هدفًا يتمثل في تطعيم 100 مليون شخص، ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة، خلال المائة يوم الأولى من إدارته.





وقدم بعض المسؤولين بصيصا جديدا من الأمل، حيث قال بعض المسؤولين إن التطعيمات يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، وصعدت الدول خططها لما يُرجح أن يكون جهود توزيع ذات أبعاد غير مسبوقة.



