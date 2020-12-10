ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم.. لقاح فايزر يخضع لخطوة حاسمة قبل اعتماده في الولايات المتحدة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
لقاح فايزر يخضع
لقاح فايزر يخضع لخطوة حاسمة قبل اعتماد في الولايات المتحدة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
يخضع لقاح شركتي فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا، اليومـ الخميس، لتقييم لجنة خبراء قبل اعتماده في الولايات المتحدة، وهي الخطوة الأخيرة قبل قرار الولايات المتحدة ببدء شحن ملايين الجرعات من اللقاح، والذي أظهر حماية قوية ضد فيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الخميس، لتقرر ما إذا كان ينبغي التوصية بلقاح من شركة فايزر وشريكها الألماني بيونتك.

ويجب أن تحصل الشركة على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من المنظم الأمريكي الآمال كبيرة بعد أن وافقت بريطانيا وكندا على لقاح فايزر ضد كوفيد-19.

وفي الواقع، بدأت بريطانيا في بدء تلقيح جماعي بلقاح فايزر يوم الثلاثاء.

وجدير بالذكر أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تعمل كمحكمة علمية تفصل وتفحص في بيانات الشركة وتناقش ما إذا كان اللقاح آمن وفعال بما يكفي لاستخدامه في حالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تتبع إدارة الغذاء والدواء نصائح اللجنة، على الرغم من أنها غير مطالبة بذلك.

وفي علامة على أن الموافقة ستكون سريعة حيث إن الوثائق الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء قبل المراجعة الاستشارية لم ترفع أي علامات حمراء جديدة حول سلامة أو فعالية لقاح فايزر.

وحدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هدفًا يتمثل في تطعيم 100 مليون شخص، ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة، خلال المائة يوم الأولى من إدارته.

وقدم بعض المسؤولين بصيصا جديدا من الأمل، حيث قال بعض المسؤولين إن التطعيمات يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، وصعدت الدول خططها لما يُرجح أن يكون جهود توزيع ذات أبعاد غير مسبوقة.

 يأتي قرار إدارة الغذاء والدواء مع استمرار انتشار الفيروس المستجد في معظم أنحاء العالم، مما أودى بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 289000 في الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى لضحايا كورونا.. تحديد موعد تسليم أول شحنات لقاح فايزر

قبل ظهور لقاح كورونا بأسبوعين.. باحث يكشف إجراء مهما من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية

عمرها 90 عاما.. مارجريت كينان أول شخص في العالم يتلقى لقاح ضد كورونا.. فيديو

واشنطن: وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح "فايزر" ضد كورونا

الجيش الأمريكي يعلن موعد تلقي عناصره 40 ألف جرعة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الأسباب المحتملة لكثرة التبول

السعودية تفرض رسوما إضافية على مياه زمزم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مازدا 3 2021 mazda الجيل السابع بعد طرحها رسميًا في مصر.. صور

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع