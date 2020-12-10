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محافظات

لمواجهة الموجة الثانية.. التفتيش على 75 منشأة حكومية بالبحيرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تكاتف كل الجهود واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لمفتشي السلامة والصحة المهنية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت والشركات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.


وفى هذا السياق قامت اللجنة المشكلة لإدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بالبحيرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري بالتفتيش على ٧٥ منشأة بنطاق المحافظة بالإضافة إلى المرور على المنشآت بكفر الدوار لتوزيع الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج الصادر عن وزارة الصحة.


وأكد السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، أنه تم التنبيه علي جميع رؤساء الشركات وأصحاب المقاهي والمطاعم باستمرار أعمال التعقيم وارتداء العاملين الكمامات والقفازات والحفاظ علي تباعد المسافة.


وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم المرور على بعض شركات مركزى كفر الدوار وأبو المطامير لمتابعة كل الإجراءات الاحترازية حيث تم التنبيه على أصحاب المنشآت وتوعية كل العاملين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وعمل لجان توعية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالمديرية مع مسئولي السلامة بالشركات، كما قامت إدارة بحوث العمالة  باستخراج ٢٠٠ شهادة قيد للعمال خلال الأسبوع الماضي.


و فذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، السبت الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز أبو حمص.


وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا شمل 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، محضرين عدم  نظافة المخبز. 

لمواجهة الموجة الثانية.. التفتيش على 75 منشأة حكومية بالبحيرة
لمواجهة الموجة الثانية.. التفتيش على 75 منشأة حكومية بالبحيرة
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