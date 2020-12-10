سقوط عصابة لسرقة الشقق بالتجمع الأول

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالقاهرة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من أحد الأشخاص قرر باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات وهاتفى محمول وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه بدائرة القسم.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.





واعترف بتحصله على الهاتف من عامل ، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه.





وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث تم ضبطها، وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام وإستخدامها فى تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.





بتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".



