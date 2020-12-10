تعليم القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية وأعمال الصيانة والتطوير

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية وبحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية.





وناقش الاجتماع خطط وأعمال التطوير وأعمال الصيانة البسيطة والشاملة مشددا خلال الاجتماع على الالتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية.





وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية قد عقد اجتماعا بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية وعبير جرامون مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ومسئولى التعليم الخاص بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير العمل بالإدارة وكل المدارس التابعة لها.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أسس وأليات العمل وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة، موجها بالالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كل الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء.





من ناحية عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا بلجنة الموارد البشرية بالمديرية لمناقشة الموضوعات الخاصة بلجنة الموارد البشرية ومنها حافز التميز العلمى والترتيبات الخاصة بالعاملين بالقانو 81 لسنة 2016م والنقل.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية والقرارات المنظمة والالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.





من ناحية أخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ندوة توعوية بمدرسة بنها الثانوية بنات تحت شعار: (متحدون على محاربة الفساد) وذلك احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.





وتناولت الندوة تعريف الفساد والدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية كأحد أهم الأجهزة في منعه ومكافحته، وأهمية رفع مستوى الوعى بأهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على الوظيفة العامة والمال العام بعيدا عن الفساد.





ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم التحية لهيئة الرقابة الإدارية وأشاد بمجهوداتها في حماية المال العام والتصدي لأى انحراف ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقى مشيدا بتلك النوعية من الندوات الهادفة لنشر التوعية للطلاب وكل فئات المجتمع بخطورة الفساد على الدولة.