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سيارات

أوعى تخاف على الموتور.. وحوّل سيارتك لـ غاز

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:02 م
تحويل السيارة لغاز
تحويل السيارة لغاز
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أماني نوار
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز ، والهدف من هذا القرار هو دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد.
 

وفي هذا السياق نقدم مميزات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لآراء الخبراء.


أكد الخبراء في مجال السيارات أن الغاز الطبيعي هو الأفضل للسيارات، وذلك لأنه وقود له مجموعة من الخصائص ، حيث إن محركات السيارات الحديثة مصنعة لكي تعمل بوقود خال من الرصاص منذ عام 1990 ، لانه يتحمل درجات حرارة واحتكاكا ومقاومة تأكل أكثر من القديمة .


كما أضاف الخبراء أن عمر المحرك مرتبط باختبار الزيوت المناسبة، والتغيير في المواعيد المناسبة للصيانة الدورية ، بالإضافة إلى الحفاظ على دورة التبريد ،واختيار سائل التبريد المناسب الموصي به ، والتنظيف الدائم لفلتر الهواء .


وأوضح الخبراء أن قدرة المحرك والعزم والكفاءة ، وعلاقتها بالغاز الطبيعي كوقود فإنه وقود في الحالة الغازية لذلك عند دخوله المحرك يشغل حيزا من الحجم الكلي ، وذلك مقارنة بالبنزين فسيجد مالك السيارة انخفاض القدرة الحجمية بنسبة لا تزيد عن 5 % .


كما أن حقن الغاز الطبيعي اليكترونيًا يحافظ علي الكمية المناسبة من الوقود وتوفير الاستهلاك مع إعطاء كفاءة اداء مماثل تقريبا للبنزين.

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