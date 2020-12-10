مهرجان القاهرة السينمائي .. جومانا مراد: مش ببص على أدوار زمايلي وأتمني "دور شعبي"

أبدت الفنانة جومانا مراد ، سعادتها بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، شاكرة القائمين على جهودهم في التنظيم ، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة ضد فيروس كورونا.





وأضافت " جومانا مراد " ، خلال حفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، أن هناك العديد من الأفلام المصرية شاركت في المهرجان ، منها فيلم " عنها " للفنانة دينا فاروق ، و 3 أفلام مصرية أُخرى مؤكدة أن الأعمال جميعها مميزة وعلى أعلى مستوى .





وأشارت الفنانة ، إلى أن مهرجان القاهرة الدولي هو مهرجان عريق وله تاريخ ، ودائما يختار أفلاما جميلة وعلى أعلى مستوى ، لتشارك في هذا المهرجان .





وأوضحت " مراد " ، أنها حتى الآن لم تستقر على اختيار عمل معين ، معقبة : " أنا صعبة في اختياراتي ، لكن لا أحب التكرار ، وأحب أن أعمل شيء مختلف " .





وعقبت قائلة : " أنا لا يمكن أبص على أدوار زمايلي ، بس أتمنى أن أقوم بعمل دور شعبي " ، مشيرة إلى بعض الأفلام التي قامت بها بدور شعبي ، مثل فيلم " الفرح " ، وفيلم " كباريه " ، وفيلم " كف القمر " .





وأكدت ، أنها سعيدة للقيام بدور شعبي ، لأنها تشعر حينها بقربها من الجمهور ، معقبة : " الجمهور بيفرح أما بيشوفني في دور شعبي ، وأنا بفرح جدا " ، متمنية أن يكون الدور القادم لها يكون دورا شعبيا أيضًا ولكن على هيئة عمل مختلف .





ومن ناحية أُخرى ، أعلن مركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

عرضت قناة دي إم سي تقرير عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، وكشفت القناة أن اليوم يختتم المهرجان فعاليات دورته الـ 42.

وقالت الإعلامية دينا الوكيل، مذيعة دي إم سي، إن الدورة الحالية شهدت عرض 84 فيلما منها 67 فيلمًا طويلا و17 فيلمًا قصيرًا من 48 دولة حول العالم.