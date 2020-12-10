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وكالة الفضاء المصرية: مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي "نايل سات" عام 1998.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:35 م
الدكتور محمد القوصى
الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية أن مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي وكان "نايل سات" عام 1998 وأطلق من فرنسا وتولت وزارة الإعلام مسئولية إطلاقه فى ذلك الوقت واطلق بعده نايل سات 2 ونايل سات 3.

وأضاف القوصي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد  أن أطول الأعمار للأقمار الصناعية هي أقمار البث التليفزيونى والتي يكون عمرها من 15 سنة والأقمار العلمية أقل من ذلك.

وتابع رئيس وكالة الفضاء المصرية أن الأقمار الصناعية  بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتحول إلى مخلفات فضائية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يجب التخلص من تلك المخلفات. 

وصرح القوصي بأن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأكد القوصي أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

وكان الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية  استقبل السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة وسانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.

وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د . محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال كما تم زيارة المعامل الأخرى (  الحمولة الفضائية _  النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية). 

وناقش د. القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية من خلال  سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.
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