وكالة الفضاء المصرية: مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي "نايل سات" عام 1998.. فيديو

أكد الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية أن مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي وكان "نايل سات" عام 1998 وأطلق من فرنسا وتولت وزارة الإعلام مسئولية إطلاقه فى ذلك الوقت واطلق بعده نايل سات 2 ونايل سات 3.





وأضاف القوصي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن أطول الأعمار للأقمار الصناعية هي أقمار البث التليفزيونى والتي يكون عمرها من 15 سنة والأقمار العلمية أقل من ذلك.





وتابع رئيس وكالة الفضاء المصرية أن الأقمار الصناعية بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتحول إلى مخلفات فضائية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يجب التخلص من تلك المخلفات.



