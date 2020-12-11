سكان شارع ناصر الثورة فى العمرانية يشكون تعديات الباعة على حرم الطريق

استغاث سكان شارع ناصر الثوره التابع لحى العمرانية فى الهرم ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من افتراش الباعة فى وسط الشارع مع تعديات بعض المحلات لعرض منتجاتهم على الارصفة .





قال الأهالى فى رسالتهم: نعانى نحن سكان شارع ناصر الثوره من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار.





وأضافوا: نحن نعيش فى أسوأ حال وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم ، ما ترتب عليه تعطل حركة السير والمرور وانتشار القمامة الناتجة عن الباعة وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشوية منظر الشارع، وطالب الأهالى بالتدخل ومنع الباعة من افتراش الطريق.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا دائما، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار





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