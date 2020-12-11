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بين الناس

سكان شارع ناصر الثورة فى العمرانية يشكون تعديات الباعة على حرم الطريق

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث سكان شارع ناصر الثوره التابع لحى العمرانية فى الهرم ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من افتراش الباعة فى وسط الشارع مع تعديات بعض المحلات لعرض منتجاتهم على الارصفة .

قال الأهالى فى رسالتهم: نعانى نحن سكان شارع ناصر الثوره من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار.

وأضافوا: نحن نعيش فى أسوأ حال وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم ، ما ترتب عليه تعطل حركة السير والمرور وانتشار القمامة الناتجة عن الباعة وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشوية منظر الشارع، وطالب الأهالى بالتدخل ومنع الباعة من افتراش الطريق.
 
وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا دائما، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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