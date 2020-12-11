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منوعات

تثير الجدل من جديد.. رانيا يوسف ترقص على السجادة الحمراء.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 . 

استغرق المقطع ثوان ظهرت من خلاله رانيا بفستانها الأبيض الجرئ الذي أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا وهي ترقص على السجادة الحمراء أثناء المهرجان بعد حضورها اللافت . 

جدير بالذكر أن رانيا تسببت في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام بعد حضورها في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب ارتدائها فستان أبيض جرئ أبرز انوثتها بشكل ملحوظ . 

جدير بالذكر أن أمس، الخميس، كان آخر أيام مهرجان القاهرة لسينمائي الدولي، و على مدار الأيام الماضية شهدت السجادة الحمراء خلالها تألق النجوم و النجمات و ظهور وجوه جديدة في المهرجان تابعهم رواد التواصل الإجتماعي، إلا أن رانيا يوسف مازالت تحتفظ بلفت الأنظار إليها بعد كل فستان ترتديه و تصبح حديثا بين رواد التواصل الإجتماعي . 


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