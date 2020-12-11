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فن

نقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
دريد لحام
دريد لحام
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شروق ابراهيم
نفت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام بعدما اجتاحت شائعة وفاته منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

وقالت نقابة المهن التمثيلية السورية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذا الخبر محرد شائعة وانها تواصلت مع الفنان دريد لحام تليفونيا مؤكدة انه بصحة جيدة.

وعلى صعيد آخر ، نفت "ديما" ابنة الفنان الكبير خبر الوفاة، وتأكيدها أنه بصحة جيدة، وأن خبر وفاته "شائعة سخيفة"، إلا أن الخبر مازال متداولا عبر السوشيال ميديا، رغم تكذيب الأسرة.

من ناحية أخرى نفي الفنان السوري دريد لحام مشاركته في مسلسل "كرزون" الذي يتطرق في بعض خيوطه إلى انفجار مرفأ لبنان حسب تقارير لبنانية.

وأكد دريد لحام أنه لن يشارك في المسلسل.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن دريد لحام سيلعب بطولة مسلسل "كرزون"، تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج ​محمد وقاف،​ وإنه سيصور في دمشق.

وأضافت التقارير أن من ضمن أحداث المسلسل لغزا "يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية التي حصلت في البنوك اللبنانية.

يذكر أن لحام كان قد وجه رسالة تضامن مع ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الماضي، كتبها بخط يده، وأعرب فيها عن أمانيه بأن يكون من نتائج الانفجار أن "تنفجر ينابيع المحبة بين مكونات الشعب اللبناني" ليعود لبنان "بلد الخير والمحبة والثقافة".

وكان دريد لحام شارك في أكتوبر الماضي في المسلسل الإذاعي السوري "حكم العدالة" وهي المشاركة الأولى له منذ انطلاق المسلسل عام 1977.

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