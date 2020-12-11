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رياضة

بعد انضمامه لسموحة.. علي غزال: «حبيت أكون في مكان مفيهوش ضغوط نفسية»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف على غزال لاعب فريق سموحة الحالي، أسباب تفضيله العودة إلي الدوري المصري عبر بوابة سموحة بعد اقترابه من التوقيع مع الزمالك.

وقال غزال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حبيت أكون في مكان مفيش ضغوط نفسية، وسموحة فريق جيد وأنهي الموسم الماضي الدوري في مركز جيد لذلك ستكون البداية من حيث انتهى الموسم المنقضى".

وأثار علي غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق ، والمنضم إلي صفوف نادي سموحة  لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر جدلا واسعا حول رغبته في التعاقد مع نادي الزمالك .

وكشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة  في تصريحات خاصة لصدي البلد "، كافة التفاصيل الخاصة بانتقال علي غزال لصفوف نادي سموحة.

وأوضح المهندس فرج عامر أن علي غزال رحب بالانتقال لصفوف نادي سموحة منذ بداية التفاوض معه عقب فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني .

وأكد رئيس نادي سموحة أن كافة الأقاويل التي تردد حول رغبة اللاعب في الإنتقال لنادي الزمالك غير صحيحة متسائلا:" كيف يتم إنتقال اللاعب للزمالك بعد التوقيع لنادي سموحة؟"، مشيرا إلي عدم الدخول في مفاوضات من أجل الحصول  على خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك مقابل الاستغناء عن علي غزال .

وتابع:" أتوقع أن يكون علي غزال إضافة قوية لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل وآن يعود إلي صفوف المنتخب الوطني من جديد في ظل الامكانيات التي يمتكها اللاعب .

ونجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في التعاقد مع 12 لاعبين  استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بقيمة مالية  خمسة ملايين و وخمسون ألف جنيه من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير الموج الأزرق.

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