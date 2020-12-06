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رياضة

فرج عامر: المفاوضات مع علي غزال انتهت بسهولة.. ولم نساوم الزمالك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال فرج عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن سموحة أرسل عقودا مبدئية لعلي غزال منذ أيام عبر الإنترنت للتعاقد معه واللاعب رحب ووقع عليها وأرسل له بعد ذلك تذاكر الطيران للعودة إلى مصر.

وأضاف أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك تفاوض مع علي غزال ولكن بعد علمه بتوقيعه لسموحة توقفت المفاوضات واحترم ذلك.

وأردف أن على غزال اصبح لاعبا في نادي سموحة  والمفاوضات وانتهت بسهولة.
 
وأتم أن كل ما تردد عن دخول سموحة في مساومة مع الزمالك لبيع علي غزال مقابل كريم بامبو غير صحيحة على الاطلاق.

وكان مصدر مقرب من على غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق  كشف عن موقفه الاخير بشأن انتقاله للزمالك بدلا من سموحة.

وقال المصدر المقرب من اللاعب لـ صدى البلد، ان غزال انهى  الاتفاق مع سموحة برئاسة فرج عامر، حيث إن هناك صداقة قوية بينهما، ما أدى إلى الاتفاق وتوقيع العقود للعودة إلى مصر من خلال الفريق السكندري.

وأضاف المصدر ، أن علي غزال لم يجلس مع مسؤولي الزمالك حتى الآن، وأن تعطل الاتفاق بسبب المقابل المادي، خاصة أن الفريق الأبيض لم يفكر في اللاعب إلا بعد إصابة روقا لاعب الأبيض.
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