دوخني وراه في حفلاته زمان.. تامر حسنى يغنى بصوت مصطفى قمر.. فيديو

وظهر فى الفيديو تامر حسنى وهو يغفنى بصوة مصطفى قمر , وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا " القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان و عقبال حفلاتنا مع بعض ".

يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.



