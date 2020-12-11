أمير الكويت وولي العهد يهنئان بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني وفوز الرئيس روك

بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.





وأرسل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.





كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.





وكانت لجنة الانتخابات في بوركينا فاسو أعلنت فوز الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأحد الماضي.









ووفقا لما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة نيوتن أحمد باري فقد حصل كابوري على نسبة 57.87% من الأصوات، يليه إيدي كومبويغو، وهو مرشح حزب الرئيس الأسبق بليز كومباوري، حيث حصل على نسبة 15.48% وحل زعيم المعارضة زيفيرين ديابري في المركز الثالث بنسبة 12.46%









للمرة الثانية على التوالي يفوز روك مارك برئاسة بوركينافاسو ، فقد سبق وتقلد هذا الرئيس عدة مناصب قيادية داخل البلد الأفريقي من بينها منصب رئيس وزراء بوركينا فاسو بين عامي 1994 - 1996 كما شغل منصب رئيس حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم، ورئيس الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو من عام 2002 إلى 2012.















