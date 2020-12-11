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أخبار البلد

هيكل: الرئيس يأمر بمنح لقاح كورونا الصيني مجانا للمصريين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.
 
وقال هيكل إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم. 

وأكد "هيكل" أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة. 

وأوضح "هيكل" أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني. 

كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية. 

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.

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