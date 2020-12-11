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أخبار البلد

5.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على البحوث والتطوير الزراعي خلال عامين.. إنفوجراف

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي ، خلال العامين الماضيين.

واوضح المركز أن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي وصل خلال العامين الماضيين لـ 5,5 مليار جنيه؛ حيث عكفت الحكومة على توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المحصولية.

واشار الى انه يأتي ضمن متطلبات الأمن الغذائي: تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وكذلك الاهتمام بالبحوث والتطوير في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات موثقة، بالإضافة إلى تحديد الحاجات المطلوبة من اللقاحات والأمصال.
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