تسليم 358 وحدة بمشروع سكن مصر في دمياط الجديدة.. يناير المقبل





وأوضح رجب ، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٦، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة ٤، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة ٥، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة ٣، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة ٢، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة ١، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة ١٥، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة ٧، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة ٨، يوم الأحد 31/1/2021.





وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة ٩، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة ١٠، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة ١١، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومي الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.





وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك " الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدات.

الجدير بالذكر ان مدينة دمياط الجديدة ، تم إنشاؤها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 546 ) لسنة 1980 وتعديله بالقرار الجمهورى 262 لسنة 2018م. فتقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 9 كم وتبعد عن ميناء دمياط حوالي 4.5 كم.





المخطط العام للمدينة ، تبلغ المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة 6.67 ألف فدان (مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية وترفيهية ..) أضافة الى ان عدد الســــــــــكان، الحالى 165 ألف نسمة و المستهدف حاليًا 300 ألف نسمة والمستهدف لسنة الهدف (2027 ) 500 ألف نسمة وإجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة (62918 ) وحدة سكنية و عدد 16418 وحدة سكنية منفذة بمعرفة الهيئة عدد 46500 منفذ بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى .





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صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، ان الجهاز سيبدأ من يوم الأحد 3 يناير من عام 2021، وحتى يوم الخميس 25 فبراير من ذات العام، في تسليم 358 وحدة سكنية "١٥ عمارة" بمشروع سكن مصر، جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة.