هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

،

،

وتم توفير وسائل الأمان الجديدة في السيارة هيونداي النترا CN7 في الجيل الجديد الذي بدأ من الفئة الثانية، والتي لم يكن متاحا فيها، وصولًا الي استمرار توفرها في الفئة الخامسة بصورة جديدة ، بينما كانت قبل ذلك متاحة في الفئتين السادسة والسابعة فقط .

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra





hyundai elantra 2021





هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra



هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

ELANTRA CN7 MY 2021





اسعار هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد في مصر





اما زيادة وسائل الأمان في الفئات من الثانية الي الخامسة للسيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بدون زيادة في السعر وتأتي السيارة متاحة في مصر بسعر يبدأ من 315.000 جنيه لأول فئة و 325.000 جنيه للفئة الثانية و335.000 جنيه للفئة الثالثة و 360.000 جنيه للفئة الرابعة و385.000 جنيه للفئة الخامسة و 425.000 جنيه للفئة السادسة و429.900 جنيه للفئة السادسة بباقة المقصورة البيضاء و485.000 جنيه للفئة السابقة و489.900 جنيه لنفس الفئة بالباقة البيضاء.

السيارةالشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.تأتي السيارةبمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.الامان فيكمالياتجاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.