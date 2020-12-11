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سيارات

هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:20 م
هيونداي النترا 2021
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
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اشرف عطية
قررت شركة هيونداي زيادة مواصفات الأمان في سيارات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد، المطروح مؤخرا في مصر، حيث وفرت وسائل أمان جديدة للسيارة، تشمل اضافة نظام الثبات الالكتروني ESP و نظام منع الانزلاق TC. 

وتم توفير وسائل الأمان الجديدة في السيارة هيونداي النترا CN7 في الجيل الجديد الذي بدأ من الفئة الثانية، والتي لم يكن متاحا فيها، وصولًا الي استمرار توفرها في الفئة الخامسة بصورة جديدة، بينما كانت قبل ذلك متاحة في الفئتين السادسة والسابعة فقط . 


السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.

hyundai elantra 2021

تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.

الامان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
 
كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

ELANTRA CN7 MY 2021

اسعار هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد في مصر

اما زيادة وسائل الأمان في الفئات من الثانية الي الخامسة للسيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بدون زيادة في السعر وتأتي السيارة متاحة في مصر بسعر يبدأ من 315.000 جنيه لأول فئة و 325.000 جنيه للفئة الثانية و335.000 جنيه للفئة الثالثة و 360.000 جنيه للفئة الرابعة و385.000 جنيه للفئة الخامسة و 425.000 جنيه للفئة السادسة و429.900 جنيه للفئة السادسة بباقة المقصورة البيضاء و485.000 جنيه للفئة السابقة و489.900 جنيه لنفس الفئة بالباقة البيضاء.
هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور
هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور
هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور
هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور
هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور
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