أول تحرك من التضامن مع بائع المناديل وابنته.. صور

استقبلت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بائع المناديل " عم أحمد" وابنته "ملك"، اليوم الجمعة، في مركز الاستضافة، التابع المديرية.





وقالت "أبو زيد" إنها كلفت مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز ببا بالانتقال إلى قرية بنى حمد التابعة لدائرة المركز، بعد العثور على شخص يدعى "أحمد حلمى" يبلغ من العمر 55 عاما ، وابنته ملك "8 سنوات" طالبة بالصف الثالث الابتدائي ، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ببني سويف ، لقصتهما، أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط المدينة، لبيعهما المناديل بالشارع، في برد الشتاء القارس.





وأوضحت أنه " تم نقل أحمد حلمى وطفلته إلى مركز استضافة المرأة في حي مقبل بمدينة بنى سويف ، وسيتم نقله صباح السبت إلى مقر وظيفة تم توفيرها له براتب شهرى 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مساعدة عاجلة له من التكافل الاجتماعي لحين الانتهاء من إجراءات عمل معاش تكافل وكرامه له.





وقال أحمد حلمي ، الشهير بعم أحمد بائع المناديل، إنه يقوم ببيع المناديل الورقية بالشارع رفقة ابنته الصغيرة "ملك- 7 أعوام "، في عدة مناطق بمحافظتي بني سويف والجيزة، وأثناء ذلك ، قام أحد الأشخاص بتصويره، ونشر قصته على صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأضاف: "المشاكل وقلة الحيلة يحاصروني ، خلافات زوجية من ناحية ، وعدم دخل من ناحية، وعدم وجود مسكن جيد يرعاني، والآن نقيم في الشارع، عقب الانتهاء من بيع المناديل مع ابنتي ملك ، والتي تتوجه لمدرستها بالصف الثالث الابتدائي يوما او يومين في الأسبوع ".

وأضاف: " لا املك معاشا ولا اي أموال للانفاق على اسرتي، وابحث عن عمل أو أي فرصة توفر دخل لي، مطالبا بتوفير فرصة عمل له ومسكن آدمي"، مضيفا: "ياما سمعت كلام كثير لكن محدش حل المشكلة حتى الآن".





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك صورا لرجل في نهاية الخمسينيات من عمره، وابنته صاحبة السبع السنوات بمحافظة بني سويف، يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة، وأوضح المنشور الذي تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بأن الرجل يدعى أحمد يبلغ من العمر 55 عاما وابنته 7 أعوام، ويبيعان المناديل أمام مديرية الكهرباء ببني سويف، وبأنهما لا يجدان مكانا للنوم فيذهبان إلى نفق المحطة وينامان داخله.





وأضشار صاحب المنشور أن الرجل يمتلك عزة نفس ولا يريد من أحد مساعدة مالية ولكنه يبحث عن عمل مثل غفير لأحد الأبراج السكنية أو مكان يأويه هو إبنته بحيث يستطيع أن يؤمنها وبأنه يحافظ على تعليمها ويحرص على أن تذهب للمدرسة مرة واحدة في الأسبوع نظرا للظروف التي يعيشون بها.





ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد موقع "فيسبوك" الذين طالبوا بمن يستطيع أن يقدم المساعدة للرجل وابنته فهو موجود كل يوم أمام مديرية الكهرباء ببني سويف.





وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للتوصل والتواصل مع " عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته، وذلك عقب تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من الظروف الإنسانية التي يمر بها " عم أحمد 55 سنة" وأنه لا يوجد مكان يبيت فيه مع ابنته التلميذة بالمرحلة الابتدائية والتي يحرص على تعليمها وينفق عليها من بيع مناديل.



