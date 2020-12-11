علي معلول: نعمة كبيرة أنك تكون موجود في النادي الأهلي ..فيديو

قال علي معلول، لاعب النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يعيش دائما على البطولات والتتويجات، معقبا: حصلت في 4 مواسم على 4 دوري مصري".



وتابع "معلول" خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "النهار"، ابارك للنادي الأهلي وجمهوره على الثلاثية التي حصلنا عليها هذا العام، معقبا: بطولة أفريقيا كانت غائبة عنا كثيرا ونحمد الله علىها.

وأكمل: الدوري بالنسبة للنادي الأهلي مثل كلمة "صباح الخير"..معقبا: نعمة كبيرة أنك تكون موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي".



ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".



