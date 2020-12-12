5 احتياطات ضرورية قبل تغيير حلق الأنف

يفضل بعض الفتيات ارتداء حلق الأنف، لاتباع الموضة لكن البعض منهن يتعرضن لمشاكل صحية تلزمهم بعدم تغير حلق الأنف.

قبل إخراج المجوهرات أو تغييرها في ثقب الأنف، يجب على الشخص التأكد من أن الثقب قد شُفي تمامًا، إذا كان الشخص لا يزال يعاني من الحنان أو التورم أو الإفرازات أو عدم الراحة أو الألم ، فمن غير الآمن إزالة المجوهرات أو تغييرها.

احتياطات السلامة الأخرى أثناء الشفاء...

عندما يتعلق الأمر بثقب الأنف ، من الضروري معرفة ما لا يجب فعله لتجنب المزيد من المضاعفات الشديدة.

يجب على الشخص الذي يعتني بثقب الأنف دائمًا تجنب الآتي:

لمس الثقب بأيدي متسخة

العبث بحلي الأنف ، قد يسبب تهيجًا

مشاركة مجوهرات الأنف مع أشخاص آخرين

استخدام المطهرات المتاحة دون وصفة طبية ، مثل نيوسبورين

محاولة إدخال حلقة الأنف أو الحلق بالقوة في الفتحة الثاقبة ، لأن هذا يمكن أن يسبب صدمة للمنطقة

سيساعد التسوق لشراء حلقات الأنف المصنوعة من مواد آمنة وعالية الجودة ، مثل الفولاذ المستخدم في الجراحة ، على منع تفاعلات الحساسية وحساسيات الجلد الأخرى.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.