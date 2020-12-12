جهاد جريشة حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك.. والصباحي لـ بيراميدز والاتحاد

يقود جهاد جريشة الحكم الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ومنافسه الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقة حكام مباراة المقاولون العرب والزمالك ، وأن جهاد جريشة سيكون حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه الحكمين محمد محمود، ورجب محمد.



