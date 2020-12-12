سقوط رجال مباحث قسم مصر الجديدة المزيفين.. سرقوا سبائك ذهب من شقة

نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة اقتحام 3 أشخاص، منزل مواطن بمصر الجديدة، وسرقة سبائك ذهبية وأموال، مدعين أنهم من مباحث القسم، حيث تبين أن ٣ لصوص تم تحديدهم وضبطهم وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من مواطن، قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة، وبصحبته أحد الأشخاص تناهى لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته ٣ مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، وبحوزة أحدهم سلاح نارى وآخر بحوزته سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة ٢ خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية ، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد، وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ٥ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بالمنوفية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم عدد ٣ سلاح نارى - عدد من الطلقات - طبنجة صوت و عدد من طلقات الصوت "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجنى عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، إختمر فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.





وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



