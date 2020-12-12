ننشر جداول مواعيد حصص تاسع أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا"، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الحصة الواحدة على قناة "مدرستنا" مدتها نصف ساعة، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك للإعادة.









وقال وزير التربية والتعليم، إن الجدول الخاص بحصص قناة "مدرستنا" سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.









وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل.









كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة تعليمية جديدة تم اطلاقها منذ قليل، تحت اسم منصة التعليم المصري.