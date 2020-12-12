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أخبار العالم

ارتفاع جديد في الإصابات.. السودان يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، وتعافي 182 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم، ليرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 20844 حالة متضمنة 1340 وفاة ، فيما بلغت جملة المتعافين 11855 متعافىً.

وسجل التقرير الوبائي 21 حالة وفاة منها 16 بولاية الخرطوم، 2 بولاية الجزيرة، 2 بولاية النيل الأبيض، وحالة وفاة واحدة بالقضارف.

كما سجل التقرير الوبائي 8 ولايات سجلت إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالسودان.

وتشير الوزارة السودانية الى أن الفحص المعملي تم في 15 معملا إضافة لمراكز العزل الأولية بولاية الخرطوم حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة (4426)، فيما بلغ عدد العينات الموجبة  (376) بنسبة  إيجابية بلغت  8٪ .

وأضافت وزارة الصحة السودانية أنها تعمل حسب  البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

وتنوه الوزارة الى أن الحالات الموجبة للمسافرين القادمين من الولايات والذين أجروا الفحص في المعمل القومي تسجل للولايات لضمان متابعة المخالطين.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك  وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.
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