ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكيان الصهيوني على الحدود.. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من مخطط خارجي لاستهداف بلاده

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:10 م
رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد
Advertisements
قسم الخارجي
حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد من مخطط خارجي لاستهداف الجزائر، وعمليات خطيرة على الحدود هدفها ضرب استقرار البلاد.

وقال رئيس الوزراء الجزائري في كلمة بمناسبة  الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر "هناك الآن في محيطنا الجهوي قضايا خطيرة جدا تحول دون استقرار المنطقة وبالذات الجزائر مستهدفة"، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.

وأضاف جراد "عندما نقول للمواطنين بان هناك عمليات اجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد.. الدلائل اليوم تتجلى في الفضاء المغاربي والافريقي".

وتابع المسؤول الجزائري "اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول الكيان الصهيوني، يجب ان نتكاثف ونحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب العمل".

في سياق آخر، شدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الشعب يريد بناء جزائر جديدة تنعم بالحرية والاستقرار والديمقراطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار جلوري 330S موديل 2021.. صور

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور