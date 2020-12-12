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مدير قسم المصريات بمعهد اللوفر: الحضارة المصرية تفتن الشعب الفرنسي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:57 م
مدير قسم المصريات
مدير قسم المصريات بمعهد اللوفر
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حمزة شعيب
قال  فانسان روندو مدير قسم المصريات بمعهد اللوفر، إن المصريين القدماء برعوا في تركيب رؤوس الحيوانات على أجسام البشر.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" والمذاع عبر قناة "تن"،:" قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر هو أحد الأقسام الأكثر جذبًا للزوار بالمتحف".

ونوه مدير قسم المصريات بمعهد اللوفر إلى أن الحضارة المصرية تفتن الشعب الفرنسي، مشيرا إلى أن فرنسا تتعاون مع مصر منذ نشأة علم المصريات.

وأردف:" عندما يتم نقل كنز توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الجديد سنعمل على إستبدال كنوز ملوك آخرين به".

وأشار مدير قسم المصريات بمعهد اللوفر إلى أن السلطات المصرية اعلنت  الإكتشافات الأخيرة في سقارة بكثير من الإثارة والتشويق وهو امر تسويقي رائع.

وأضاف:" جبانة سقارة مقبرة للملوك في المقام الاول وسيجد فيها علماء الآثار العديد من المومياوات".
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