أحدث الدراسات .. العلماء يعملون على تحديد علاجات جديدة لـ فيروس كورونا .. وأغلبية الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة

- بعد اكتشاف 5 جينات .. العلماء يعملون على تحديد علاجات جديدة لـ فيروس كورونا

- دراسة جديدة .. الكمامة لا تحمي من فيروس كورونا بشكل كامل

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ووفقا لموقع express، قارنوا الحمض النووي للمرضى في أجنحة العناية المركزة مع الأشخاص الأصحاء لتحديد الاختلافات الجينية التي يمكن أن تفسر سبب إصابة البعض بمرض يائس بينما لا يتأثر البعض الآخر، ووجد التحليل تغيرات رئيسية في 5 جينات تشارك في الدفاعات المضادة للفيروسات والتهاب الرئة.

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وقال كبير الباحثين، الدكتور كينيث بيلي: "هذا إدراك مذهل لوعد الجينات البشرية للمساعدة في فهم الأمراض الخطيرة.

وتابع، لا يمكننا اختبار سوى عدد قليل من الأدوية في كل مرة ، لذا فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة سينقذ آلاف الأرواح.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature ، في الحمض النووي لـ 2700 مريض في 208 وحدة للعناية المركزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

منذ بداية جائحة كورونا ، وجميع الأطباء ، والأنظمة الصحية ، فى العالم ، تنصح بارتداء الكمامات ، للحماية من فيروس كورونا .





وكشفت دراسة جديدة ، أن الكمامة لا تحمي كليا ، من الإصابة ، بفيروس كورونا ، فما هو الدور المحدود للكمامة الطبية :









قد يؤدي ارتداء القناع إلى تقليل كمية الفيروس التي تصل إلى مرتديها.





قد يؤدي تقليل انتقال الفيروس إلى مرض أقل خطورة إذا مرضت.





وقد يكون ارتداء القناع أحد الأسباب التي رأيناها في العديد من حالات المرض الخفيف وغير المصحوب بأعراض.





وتدعم هذه الدراسة ، دراسة أخرى ، تؤكد أن الناقل الأساسي لفيروس كورونا ، إذا سقطت القطرات ، من شخص ، من فم أو أنف شخص آخر أو تم استنشاقها من الهواء ، فيمكن أن تصيب ذلك الشخص وتسبب له المرض.





وفقًا لروبرت ف جاري جونيور ، ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة ، في كلية الطب بجامعة تولين ، يوفر القناع حاجزًا ماديًا للقبض على هذه القطرات.





في الواقع ، يمكن لأقنعة القماش أن تمنع حوالي 40 إلى 60 في المائة من القطرات ، كما قال جاري، ويمكن أن تقوم بعمل أفضل، حيث تمنع 95 في المائة من الجسيمات الصغيرة جدًا ، بما في ذلك الفيروسات.





وتلتقط الأقنعة هذه القطرات قبل أن تصل إلى الآخرين وتصيبهم بالعدوى.



