أحدث الدراسات .. العلماء يعملون على تحديد علاجات جديدة لـ فيروس كورونا .. وأغلبية الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة

- بعد اكتشاف 5 جينات .. العلماء يعملون على تحديد علاجات جديدة لـ فيروس كورونا
- دراسة جديدة .. الكمامة لا تحمي من فيروس كورونا بشكل كامل
- دراسة.. غالبية النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بـ كورونا
حدد العلماء علاجات جديدة محتملة لـ فيروس كورونا Covid-19 بعد اكتشاف 5 متغيرات جينية تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.
ووفقا لموقع express، قارنوا الحمض النووي للمرضى في أجنحة العناية المركزة مع الأشخاص الأصحاء لتحديد الاختلافات الجينية التي يمكن أن تفسر سبب إصابة البعض بمرض يائس بينما لا يتأثر البعض الآخر، ووجد التحليل تغيرات رئيسية في 5 جينات تشارك في الدفاعات المضادة للفيروسات والتهاب الرئة.
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ثم حدد الباحثون في جامعة إدنبرة الأدوية التي تستهدف تلك الجينات ، والتي يأملون أن تسفر عن علاجات جديدة لآلاف المرضى بـ فيروس كورونا.
وقال كبير الباحثين، الدكتور كينيث بيلي: "هذا إدراك مذهل لوعد الجينات البشرية للمساعدة في فهم الأمراض الخطيرة.
وتابع، لا يمكننا اختبار سوى عدد قليل من الأدوية في كل مرة ، لذا فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة سينقذ آلاف الأرواح.
ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature ، في الحمض النووي لـ 2700 مريض في 208 وحدة للعناية المركزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
منذ بداية جائحة كورونا ، وجميع الأطباء ، والأنظمة الصحية ، فى العالم ، تنصح بارتداء الكمامات ، للحماية من فيروس كورونا .
وكشفت دراسة جديدة ، أن الكمامة لا تحمي كليا ، من الإصابة ، بفيروس كورونا ، فما هو الدور المحدود للكمامة الطبية :
قد يؤدي ارتداء القناع إلى تقليل كمية الفيروس التي تصل إلى مرتديها.
قد يؤدي تقليل انتقال الفيروس إلى مرض أقل خطورة إذا مرضت.
وقد يكون ارتداء القناع أحد الأسباب التي رأيناها في العديد من حالات المرض الخفيف وغير المصحوب بأعراض.
وتدعم هذه الدراسة ، دراسة أخرى ، تؤكد أن الناقل الأساسي لفيروس كورونا ، إذا سقطت القطرات ، من شخص ، من فم أو أنف شخص آخر أو تم استنشاقها من الهواء ، فيمكن أن تصيب ذلك الشخص وتسبب له المرض.
وفقًا لروبرت ف جاري جونيور ، ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة ، في كلية الطب بجامعة تولين ، يوفر القناع حاجزًا ماديًا للقبض على هذه القطرات.
في الواقع ، يمكن لأقنعة القماش أن تمنع حوالي 40 إلى 60 في المائة من القطرات ، كما قال جاري، ويمكن أن تقوم بعمل أفضل، حيث تمنع 95 في المائة من الجسيمات الصغيرة جدًا ، بما في ذلك الفيروسات.
وتلتقط الأقنعة هذه القطرات قبل أن تصل إلى الآخرين وتصيبهم بالعدوى.
كانت غالبية النساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس COVID-19 عند وصولهن إلى غرفة الولادة بدون أعراض ، وفقًا لورقة أعدها باحثو Mount Sinai ونُشرت في PLOS ONE، وفي دراسة مقطعية بأثر رجعي للفحوصات الشاملة لفيروس SARS-Cov-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، والذي تم تنفيذه في وحدة المخاض والولادة في مستشفى Elmhurst في كوينز ، نيويورك ، خلال شهري مارس وأبريل ، وجد الباحثون أن ثبتت إصابة أكثر من ثلث ما يقرب من 130 امرأة حامل بفيروس كورونا.
وهذه نسبة أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه في المستشفيات الأخرى في مدينة نيويورك أثناء اندفاع الوباء ، ومن المحتمل أنها مرتبطة بالتفاوتات الاجتماعية التي يعاني منها السكان المحيطون، من المرضى الحوامل الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بدون أعراض ، مما يعني أنهم لم يظهروا أي أعراض مرتبطة بـ COVID-19، وتضيف هذه النتائج إلى الدليل على أنه كان هناك انتشار مبكر ومتفشي للمرض بدون أعراض في وقت كانت معظم اختبارات المجتمع والمستشفى مقصورة على الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض.
تقول شيلا مارو ، دكتوراه في الطب ، ماجستير في الصحة العالمية ، أستاذة مساعدة في الصحة العالمية وطب التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في Icahn: "هذه الدراسة مفيدة لوحدات المخاض والولادة الأخرى والمستشفيات في جميع أنحاء العالم حيث نواصل تحسين التأهب للوباء"
وفي الأوبئة المستقبلية ، قد يكون من الحكمة النظر إلى أرقام فحص المخاض والولادة في وقت مبكر جدًا ، حيث تواصل النساء الحوامل السعي للحصول على الرعاية الأساسية على الرغم من تدابير التباعد الاجتماعي ، كما أنهن يمثلن عموم المجتمع من الشباب والسكان الأصحاء.
قال الدكتور مارو إن الفحص الشامل في وحدة المخاض والولادة يضمن سلامة المرضى والموظفين أثناء الارتفاع الحاد في عدوى COVID-19 من خلال تحديد وعزل النساء الحوامل بنتائج اختبار إيجابية، كانت النساء متوفرات حسب وضعهن وتم تزويدهن بإرشادات ما بعد الولادة وبروتوكولات المتابعة المصممة لاحتياجاتهن الاجتماعية الخاصة.
بالإضافة إلى حالتهم بالنسبة لـ COVID-19 ، استعرضت الدراسة البيانات الديموغرافية للمرضى بما في ذلك العمر والعرق و الأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم المزمن وتسمم الحمل والسمنة قبل الحمل والربو والسكري والاكتئاب والقلق.
المرجع موقع medicalxpress