هندسة عين شمس: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الأعذار الطبية 19 ديسمبر

قال الدكتور " ضياء خليل" وكيل شئؤن كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي، وقد أدى الطلاب امتحانات "الميدتيرم" دون أي معوقات، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بينهم وبين أعضاء هئية التدريس والعاملين.
وأوضح " خليل " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية تقبلت أعذار طبية للطلاب الذين شعروا بأعراض فيروس كورونا أثناء تادية إمتحانات "الميدتيرم"، وذلك بعد تبليغ إدارة الكلية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتاجيل تلك الإختبارات.
وأكد الدكتور ضياء خليل أن إدارة الكلية حددت موعد أخر أبتداء من يوم 19 ديسمبر كمعاد بديل للطلاب الذين لديهم تإجيل طبي لتأدية إمتحان "الميدتيرم "، لافتا الى أنه قد تم مد فترة السماح لتقديم أصل المستندات الأعذار لشئؤن الطلاب حتي 15 ديسمبر.
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وألفت وكيل شئؤن هنسة عين شمس أنه الى الآن لم يتم إكتشاف أى حالات إشتباة بين الطلاب داخل الحرم الجامعي ، مشيرًا الى أن الكلية تستعد لإمتحانات العملي وإعلان مواعيدها في القريب العاجل بعد إجتماع إدارة الكلية .
وقال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .
وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم.
وأكد وكيل هندسة عين شمس، أن الكلية لا تعتمد علي الكتب المطبوعة بل تعمل بنظام المراجع والمحاضرات العملية، لافتا إلي الانتهاء من دفع المصاريف الدراسية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة.
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كما أشارت الكلية الي الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم تنظيم امتحان آخر بالتنسيق مع أساتذة المقررات في الأسبوع الذي يبدأ 12 ديسمبر 2020.
وأشار إلى تقديم الأعذار على موقع الكلية وتقديم أصل الأوراق إلى شئون الطلاب لاعتمادها، مؤكدا ان آخر موعد لتقديم الأعذار هو الثلاثاء 8 ديسمبر.