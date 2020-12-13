ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. دور استراتيجي لتعزيز الاقتصاد البحري في الدولة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
Advertisements
قسم الاقتصاد

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة - خلال عام 2020 ، مهمتها الرئيسة في تمكين الكوادر الإماراتية الشابة من العمل في القطاع البحري وذلك عبر حزمة من الإنجازات الكبرى، التي تعزز مكانتها للقيام بدور استراتيجي على صعيد دعم وتعزيز الاقتصاد البحري بالدولة، والمنطقة العربية بشكل عام، متغلبة على جميع الضغوط والتحديات التي تسببت بها جائحة "كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية " واما" أن فرع الأكاديمية تأسس في مدينة خورفكان ، عندما وقع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 26 مارس 2018، وافتتحت رسميا بحضور ورعايته في 11 ديسمبر 2019، لتقطع الأكاديمية مسافات طويلة من النجاح الأكاديمي والتعليمي ضمن وقت قياسي، وتصبح شريكا أكاديميا لكبرى الجهات الحكومية والخاصة والفعاليات البحرية الكبرى.


وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري " لطالما شكلت المنطقة العربية عبر تاريخ الحضارة الإنسانية القلب النابض للتجارة والملاحة البحرية، نعتبر دورنا امتدادا لهذا الإرث الأصيل الذي حققه أجدادنا، والتزاما بتطوير هذا القطاع تجاه الأجيال القادمة من أبنائنا".

من جانبها قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية.. " تتصدر دولة الإمارات عددا من المؤشرات البحرية الدولية، وتعتبر لاعبا رئيسا في الاقتصاد البحري عالميا، من أجل ذلك، لا يمكن تحقيق الاستدامة في هذا المجال من دون امتلاك القدرات التعليمية والأكاديمية المتطورة، وضمان وجود قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة لتقود هذا القطاع الحيوي على الصعيد الوطني".

من جانبه قال يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة " تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا والرابعة على مستوى العالم من حيث جودة بنيتها التحتية للموانئ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على مكانتها الأولى بين الدول العربية في مجال الربط البحري مع الموانئ العالمية؛ لذا، نعتبر أنفسنا شركاء رئيسيين في هذه المسيرة البحرية الرائدة لدولة الإمارات".

يذكر أن دولة الإمارات يعمل فيها أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية، وتستقبل موانئها أكثر من 12 مليون حاوية سنويا، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي، كما يرتاد الموانئ الإماراتية ما يزيد على 21 ألف سفينة سنويا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ينتمون لـ 12 دولة عربية وأفريقية.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 315 طالبًا

محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحري بمصر يشهد طفرة هائلة ننافس بها كبار دول العالم

رئيس الأكاديمية البحرية: مؤتمر مارلوج مناسبة علمية محلية وإقليمية

افتتاح مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات (مارلوج 9) بمشاركة ميناء دمياط

50 منحة دراسية من الاكاديمية البحرية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

للتجارة مع غرب أفريقيا.. وزير النقل: ندرس إنشاء طريق بري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان

ترشيحاتنا

العقرب كسلان والميزان بينام بدري.. عادة مواليد كل الأبراج عند النوم

مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارة الفلوس لـ رمضان وإكرامي

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش.. شاهد

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

عجائب الصلاة النارية .. رددها بهذا العدد لتحقيق أمانيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام أعين الجمهور.. نمر يهجم على مدربه بوحشية | فيديو

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور