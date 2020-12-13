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أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
امطار واتربة
امطار واتربة
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إننا بصدد الانتهاء من فصل الخريف ومتبقي 8 أيام فقط على بداية فصل الشتاء، وفقا للبيانات الرسمية والجغرافية التي توافق 21 ديسمبر"، لافتة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت بيانا أمس، السبت، بشأن تعرض البلاد لتقلبات جوية في الأيام المقبلة وتنتهي يوم الأربعاء، لتنخفض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع.


وأضافت ايمان شاكر، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "سنشهد اليوم، الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة بـ 3 أو 4 درجات"، محذرة: "هذا الارتفاع مؤقت مش عايزين ننخدع فيه.. ويجب ألا نخفف الملابس الشتوية".


وأوضحت أنه بدءا من غد، الاثنين، ستعاود درجات الحرارة الانخفاض بحوالي 3 درجات، ويوم الأربعاء ستنخفض 3 درجات أخرى، وتبلغ درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة 19 درجة للعظمى، بمعدل انخفاض 8 درجات مئوية.


وأشارت إلى أن الطقس يكون باردا أثناء الليل، منوهة إلى أنه اليوم سيكون الطقس مصاحبا للرياح والأتربة على السواحل الشمالية، وسيستمر هذا النشاط للرياح لمدة يومين، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.


ولفتت إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وغدا، الاثنين، ستزيد كميات الأمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وتستمر هذه الأمطار إلى يوم الأربعاء لتصل إلى القاهرة والوجه البحري.
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