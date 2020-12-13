بدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الثانوية بشمال سيناء

بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية العامة، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، حيث تم تفعيل أجهزة التابلت وتركيب شرائح الإنترنت، وربطها بالوزارة، وسداد كل طالب رسوم التأمين الخاصة باستلام وتوقيع إقرارات التسليم.







وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، محافظ شمال سيناء، أنه تم تسليم شرائح أجهزة التابلت والشراء لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100%، حيث تم تخصيص 8 مراكز لتوزيع شرائح التابلت على مستوى المحافظة.



وقال إن توزيع جهاز التابلت على الطلاب تم بعد سداد كل طالب 100 جنيه رسوم تأمين للجهاز، وناشد طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى سداد 100 جنيه تأمين عن العام الحالى.



وأشار، إلى أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية فى جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، وأوضح، أن الجهاز محمى من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث فى البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك.



وأكد رضوان، أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضرا بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة وفى حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثانى والثالث الثانوى فإنه حال فقدان التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليهم سداد قيمة الجهاز.



وفي نفس السياق.. سلمت إدارة الشيخ زويد التعليميه بمحافظة شمال سيناء 293 جهاز تابلت، الخاصة بمدارس الثانوية العامة بعد استلامها من مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتوزيعها على الطلاب بمختلف الفصول الدراسية.



وتم توزيع ١٣٥ جهاز تابلت الى مدرسة الغزالي الثانوية بنات، و١٢٩ جهاز تابلت لمدرسة الشيخ زويد العسكرية، و٢٩ جهاز تابلت لطلاب مدرسة الفارابي الثانوية.



وقد كلف سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مدراء المدارس الثانوية واخصائيي التطوير التكنولوجي بالعمل على التسليم الفورى للطلاب بالمدارس الثانوية الثلاثة، على أن يتم عقد ندوات لتعريف طلاب الصف الأول الثانوي على الاستخدام الأمثل للأجهزة، موجها الشكر لكل من ساهم في تسلم وتسليم الأجهزة.



وتابع أيمن أحمد ابو شقرة وكيل الإدارة عمليات الاستلام للمدارس لسرعة تسليمها للطلاب وفقا للاشتراطات الوزارية وشارك في عملية الاستلام والتسليم، تحت إشراف رمضان على بقسم المخازن بالإدارة التعليمية بالشيخ زويد.



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وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الثانوى العام، بالمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.