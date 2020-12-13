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تعليم

لمتابعة سير العملية التعليمية.. وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر.. صور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك الانضباط الإدارى بداخل مبنى الإدارة والمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة برفقة خالد جرامون مدير الإدارة وهالة عاشور وكيل الإدارة، مدرستى المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة وكفر تصفا الإعدادية بنات وديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم طابور الصباح وقام بتفقد عدد من الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة، واطمأن خلال جولته على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات.

وأكد على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، كما أكد على أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.

وشدد خلال جولته على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج.

وأشاد بالمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسئوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم والتزامهم بتفعيل وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في العملية التعليمية على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

من ناحية أخرى وجه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برفع درجة الإستعداد للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى والتى تهدف إلى مساعدة الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد بالإضافة إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية وبحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور الفيومى على الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الخدمات وتوفير الإجواء الملائمة لخوض الامتحان.

كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال الاجتماع خطط وأعمال التطوير بالإدارات التعليمية وسير الدراسة بمدارس المحافظة والمعوقات وسبل حلها بشكل علمى مشددا على الإلتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية.
لمتابعة سير العملية التعليمية.. وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر.. صور
لمتابعة سير العملية التعليمية.. وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر.. صور
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