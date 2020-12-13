ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:57 م
السعودية تسجل أدنى
السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة تسجيل 139 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بـ كوفيد-19 في المملكة، منذ تفشي الوباء في المملكة، إلى 359888 حالة.

وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 12 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6048 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 202 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 350549 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3291 والحالات الحرجة 499 حالة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السعودية، إنه سيتم استقبال لقاح كورونا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن البدء بتطعيم لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.

وكشف المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق، أن المستهدفين في الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق 65 سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة للقاح كورونا في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021م، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 348510 حالات.. السعودية تسجل 473 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 349386 حالة.. السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

لأول مرة منذ أشهر.. السعودية تسجل أقل من 300 إصابة يومية بـ كورونا

الأولوية لهذه الفئات.. السعودية تحدد ترتيبات التطعيم بـ لقاح كورونا

ترشيحاتنا

تستحق التضحية من أجلها .. نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

تسريب غاز.. الحماية المدنية تنقذ الحي الثامن بمدينة نصر من كارثة

أوكا لـ مي كساب: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال"

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب أولى ثانوي قبل انطلاق امتحاناتهم التجريبية الثلاثاء

مرتضى منصور مهاجما رموز الزمالك: الأسود لا تموت

القضاء الإداري يؤجل دعوى تجميد مجلس إدارة الزمالك لـ 3 يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور

هيونداى تصنع المستقبل .. ضمت شركة الروبوتات بوستون دايناميكس

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020