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منوعات

انهيار نجم كرة سلة بشكل مفاجئ خلال مباراة بعد شهر من إصابته بـ كورونا. .. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد صادم، سقط نجم كرة السلة في جامعة فلوريدا الأمريكية، مغشيا عليه خلال لعبه بمنتصف مباراة ضد المنافس بولاية فلوريدا.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض مايك وايت ، مدرب فريق جاتورز ، إجراء أي مقابلات إعلامية بعد المباراة، حيث  أراد نقل اللاعب جونسون  إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.



وكان اللاعب  جونسون  انهار تماما، بعد أن خرج من فترة توقف ضد  فريق الولاية المنافس، حيث كان يحتاج إلى رعاية طبية طارئة يوم السبت الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حمل جونسون من الأرض على نقالة وهرع المسعفون له إلى المشفى .



 وتعقيبا على هذه الواقعة ، قال الفريق إن حالته حرجة،  حيث بقى في المستشفى طوال الليل.



وأوضحت الصحيفة، أنه مثل العديد من زملائه في فريق فلوريدا ، ثبتت إصابة جونسون بفيروس كورونا خلال الصيف.



وعلى الرغم من عدم معرفة سبب مرض جونسون على الفور ، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى التهاب عضلة القلب ، وهو عدوى فيروسية في عضلة القلب.  في أشد حالاته ، يمكن أن يؤدي التهاب عضلة القلب إلى سكتة قلبية مفاجئة وقد كان سببًا موثقًا لوفاة الشباب الرياضيين الأصحاء.

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