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رياضة

مسحة طبية لـ لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة ليبيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:55 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
أجرى لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين صباح اليوم، الأحد، المسحة الطبية المقررة قبل 48 ساعة من كل مباراة لفيروس كورونا المستجد استعدادا لمباراة ليبيا بعد غدٍ، الثلاثاء، في افتتاحية تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

كما أجرى المسحة الجهاز باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وأشرف علي المسحة وليد منظوز طبيب منتخب الشباب مع دكتورة سعيدة عياشي رئيس اللجنةً الطبية بالبطولة، بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركةً تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
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