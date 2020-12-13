مسحة طبية لـ لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة ليبيا

أجرى لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين صباح اليوم، الأحد، المسحة الطبية المقررة قبل 48 ساعة من كل مباراة لفيروس كورونا المستجد استعدادا لمباراة ليبيا بعد غدٍ، الثلاثاء، في افتتاحية تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.



