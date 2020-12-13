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ديني

الجامعات الإسلامية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تنظم رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأزهر صباح الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان حماية اللغة العربية: الوسائل والطرائق، في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للغة العربية.


تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ويشارك فيها عدد من أساتذة اللغة والإعلام. 


وتدور  محاور الندوة حول عدة موضوعات:
- وسائل حماية اللغة العربية في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
- وسائل حماية اللغة العربية في العالم الرقمي.
- جدلية الفصحى والعامية.
- حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية.
- نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير.
- قصائد شعرية عن اللغة العربية.


تبدأ فعاليات الاحتفال الساعة العاشرة صباحًا، بمقر كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
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